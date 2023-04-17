Bild: новым развлечением немцев стал просмотр «танкового сафари» с участием украинцев

Жители Германии принимают участие в турах на полигон, на котором тренируются танкисты вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Bild.
Организаторы «танкового сафари» сообщили, что свободных мест на мероприятие уже нет. Люди стоят в больших очередях, чтобы посмотреть на украинских военных. Экскурсию сопровождают офицер и лесничий, которые по очереди рассказывают о местности.
Инициатором экскурсии стал бундесвер. Недавно украинские солдаты тренировали применение танков Leopard 2 и БМП Marder.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует передать Киеву танки Abrams до конца года. При этом обучение работе с танками военнослужащих Украины не началось.