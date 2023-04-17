Украина оказалась во власти неонацистов во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем еженедельном бюллетене написал американский конгрессмен Пол Госар.
Политик отметил, что сказанное им давно задокументировано. При нынешнем киевском режиме многие гражданские должности в правительстве и военных ополчениях оказались заняты националистами.
«Вы можете спросить себя, действительно ли мы здесь хорошие парни», — предложил он.
Белый дом тратит миллиарды долларов, поступивших от налогоплательщиков, на поддержку страны с недостойной идеологией. Как следует из заявления парламентария, он сомневается в разумности данных действий.
«Честно говоря, трудно поверить, что я должен говорить это в 2023 году», — указал Госар.
Ранее американского президента уличили во лжи о конфликте в Донбассе. На несоответствие официальной позиции Вашингтона и разведывательных данных указал полковник в отставке Роберт Магиннис.