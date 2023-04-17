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«Действительно ли мы здесь хорошие парни»: член конгресса США Госар усомнился в необходимости поддерживать Киев

Политика
«Действительно ли мы здесь хорошие парни»: член конгресса США Госар усомнился в необходимости поддерживать Киев

Украина оказалась во власти неонацистов во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом в своем еженедельном бюллетене написал американский конгрессмен Пол Госар.

Политик отметил, что сказанное им давно задокументировано. При нынешнем киевском режиме многие гражданские должности в правительстве и военных ополчениях оказались заняты националистами.

«Вы можете спросить себя, действительно ли мы здесь хорошие парни», — предложил он.

Белый дом тратит миллиарды долларов, поступивших от налогоплательщиков, на поддержку страны с недостойной идеологией. Как следует из заявления парламентария, он сомневается в разумности данных действий.

«Честно говоря, трудно поверить, что я должен говорить это в 2023 году», — указал Госар.

Ранее американского президента уличили во лжи о конфликте в Донбассе. На несоответствие официальной позиции Вашингтона и разведывательных данных указал полковник в отставке Роберт Магиннис.
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