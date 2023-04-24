«Точка на карте». Историческая крепость Сибири — город Омск

В своей истории Омск очень часто переживал пожары. Огонь порой уничтожал больше половины деревянных построек города. Пережив множество реноваций и перестроек, Омск охватил архитектуру разных эпох, от барокко и до модернизма. Город театра и музыки, литературы и живописи, с суровой снежной зимой и жарким летом, он вобрал в себя все культурные особенности России, за которые мы любим свою страну.