«Точка на карте». Историческая крепость Сибири — город Омск

Новый выпуск шоу «Точка на карте» посвящен Омску — крупному промышленному городу Западной Сибири.
Первая Омская крепость была основана в 1716 году казачьим отрядом под командованием Ивана Бухгольца, отправившимся расширять и укреплять рубежи Российской империи по указу Петра I. Омск служил пограничной крепостью для защиты от набегов кочевников. С 1850 по 1854 годы в Омском остроге сидел писатель Ф. М. Достоевский. Свои впечатления от заключения литератор описал в книге «Записки из мертвого дома».
Сегодня город является одним из крупнейших исторических и культурных центров Зауралья. Омск — родина великих художников: Михаила Врубеля и Кондратия Белова. Их именами названы музеи изобразительных искусств, основой фонда которых являются полотна мастеров.
В своей истории Омск очень часто переживал пожары. Огонь порой уничтожал больше половины деревянных построек города. Пережив множество реноваций и перестроек, Омск охватил архитектуру разных эпох, от барокко и до модернизма. Город театра и музыки, литературы и живописи, с суровой снежной зимой и жарким летом, он вобрал в себя все культурные особенности России, за которые мы любим свою страну.
В новом выпуске «Точки на карте» вы узнаете, какие памятники искусства в Омске стоит посетить, а также узнаете, где самые живописные места для прогулок по этому удивительному сибирскому городу.