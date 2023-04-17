Омич пригласил в гости бывшего мужа возлюбленной и зарезал его ножом

В Омске мужчина убил бывшего мужа своей возлюбленной, перед этим оплатив жертве такси до своего дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Известно, что скорую помощь вызвал сам убийца. Медики, приехавшие по вызову, обнаружили в подъезде жилого дома на улице Сергея Тюленина тело 37-летнего гражданина.
Мужчину 38 лет задержали по подозрению в убийстве. До этого он не раз привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Убитый оказался бывшим супругом возлюбленной подозреваемого. Он приехал домой к задержанному на такси за его счет, затем они вместе начали распивать спиртные напитки. Мужчины собирались поговорить по душам, но неоднократно судимый омич взял нож и зарезал гостя из ревности.
Преступник вызвал медиков, но раненый скончался до приезда врачей.
17 апреля суд должен избрать заключение под стражу в качестве меры пресечения для рецидивиста.
Ранее сотрудник московского СИЗО из ревности зарезал жену.