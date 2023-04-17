Омич пригласил в гости бывшего мужа возлюбленной и зарезал его ножом

Убитый оказался бывшим супругом возлюбленной подозреваемого. Он приехал домой к задержанному на такси за его счет, затем они вместе начали распивать спиртные напитки. Мужчины собирались поговорить по душам, но неоднократно судимый омич взял нож и зарезал гостя из ревности.