Пригожин объяснил финским журналистам основной посыл своей статьи про СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил свое заявление о «жирной точке» в специальной военной операции на Украине и оценил уровень подготовки армии Финляндии.
В своей статье, опубликованной 14 апреля, предприниматель указал на необходимость «поставить жирную точку» и «объявить об окончании СВО». Финское издание Helsingin Sanomat поинтересовалось, что подтолкнуло бизнесмена на такие выводы и как он оценивает уровень подготовки армии Финляндии.
Пригожин отметил, что западные СМИ сделали правильный акцент, обратив внимание на необходимость «поставить точку» в СВО. Журналистам следовало заметить, что статья основателя ЧВК «Вагнер» называется «Только честный бой, никакого договорняка».
«Основная мысль моей статьи — это только честный бой. Никаким образом нельзя идти на поводу у западной коалиции. Поэтому задача поставить точку в спецоперации, безусловно, исключительно соблюдая все интересы России, сразу еще раз повторю – и для власти, и для общества в целом сегодня необходимо поставить, внимание, какую-то жирную точку в СВО», — сказал бизнесмен.
Предприниматель добавил, что эта «жирная точка» заключается во взятии Бахмута, выходе на Славянск и Краматорск и других серьезных завоеваниях. После этого можно было бы объявить о завершении спецоперации, поскольку Москва достигла всех поставленных целей.
«Потому что главная задача СВО – так как результаты этой СВО и задачи размыты – необходимо поставить какую-то жирную точку. И народ России должен быть удовлетворен этой поставленной точкой», — подчеркнул Пригожин.
ЧВК «Вагнер», продолжил бизнесмен, «перемолола» огромное количество солдат ВСУ в рамках задачи по демилитаризации Украины. Страну «напичкали» западным оружием, однако уничтожение боеспособного населения является серьезным результатом любого военного конфликта.
«Поэтому я не предлагаю никаким образом прекратить СВО, я говорю о том, что мы можем объявить об окончании СВО для того, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты и получили чувство удовлетворения от проделанного. Вот основа того, что я сказал. Никакого упадничества нет. Никакой безнадеги у меня, как у руководителя ЧВК «Вагнер», нет. Мы дальше готовы сражаться. До конца или до следующего шага», — заявил основатель «оркестра».
Пригожин также ответил на вопрос о боеготовности финской армии. По его словам, такие вещи всегда проверяются на практике. Поэтому журналисты Helsingin Sanomat могут предложить властям Финляндии выставить 500 своих бойцов против 500 «музыкантов», после чего начнется сражение за определенный объект.
«Но единственный договор – бьемся насмерть. Пока этот объект не перейдет под контроль одной из воюющих сторон», — подчеркнул предприниматель.
Только так, по мнению бизнесмена, можно выяснить, кто сильнее — самая мощная частная армия ЧВК «Вагнер» или военнослужащие из Финляндии.