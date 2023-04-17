Пригожин объяснил финским журналистам основной посыл своей статьи про СВО

Предприниматель добавил, что эта «жирная точка» заключается во взятии Бахмута, выходе на Славянск и Краматорск и других серьезных завоеваниях. После этого можно было бы объявить о завершении спецоперации, поскольку Москва достигла всех поставленных целей.