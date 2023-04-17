Сайпуддин Гучигов: мы много рассказываем молодежи о культуре и быте русского народа

Педагоги и представители родительских комитетов рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», зачем в школах России вводится предмет «Основы духовной культуры народов России».
В школах в 2023 году появится новый учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), его будут вводить в программы постепенно и проводить для учеников 5–9-х классов. В федеральном стандарте учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности», рассказала директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
По словам школьного педагога по ОДНКНР Юлии Павловой (Москва), целью введения данного предмета является формирование мировоззрения через освоение традиционных ценностей, которые проявляются в духовном, историческом, культурном развитии многонационального и многоконфессионального народа России.
«Есть разные программы, где-то упор делается на исторических моментах, наших военных исторических деятелях, где-то на культурные аспекты и традиции русского народа. Но вот в этой формулировке главной мыслью является формирование мировоззрения как системы взглядов», — отметила Юлия Павлова.
Член правления Ассоциации патриотических сил юга России «За сбережение народа» Сайпуддин Гучигов (Грозный) рассказал о чеченском опыте воспитания молодежи в духи приверженности национальным и общероссийским традициям и ценностям. По его словам, в Чеченской республике 10 лет назад, 14 февраля 2013 года была утверждена единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Эта концепция была разработана Министерством по делам молодежи и спорту и призвана сформировать у молодых единые критерии в оценке происходящих событий, толерантного отношения к другим культурам многонационального народа РФ.
«Она уникальна тем, что дала нам возможность выровнять разрозненную республику, собрать молодежь, которая на протяжении 20 лет была военной, помогла быстро сгруппировать в единое русло, опираясь на религию и традиции чеченского народа», — пояснил Сайпуддин Гучигов.
В то же время культуре других народов, населяющих РФ, и прежде всего русского народа в процессе воспитания чеченских школьников тоже придается огромное значение. По словам эксперта, молодежь в Чечне учат не только тому, как необходимо вести себя в соответствии с традициями мусульманства, но также объясняют мировоззрение и правила поведения в культуре русских людей.
«Мы много рассказываем о культуре и быте русского народа. Почему? Потому что наша молодежь, выезжая, зачастую, не умеет соприкасаться с другой культурой. Восприятие других культур очень портит телевизор, где одна похабщина и насилие. Поэтому мы молодежи рассказываем, как мы жили в довоенном русском городе Грозный. Мы рассказываем о русской культуре, какие традиции у русских», — рассказал Сайпуддин Гучигов.
Усилия Министерства молодежи и спорта не пропали даром. По словам эксперта, совместными усилиями педагогов и управленцев удалось вытянуть молодежь Чечни на тот уровень, когда она без особых проблем вливается в российское общество.
Председатель региональной общественной организации «Родительский комитет Кузбасса» Наталья Голубева (Кемерово) уже длительное время является координатором программы «Социокультурные истоки», которая направлена на то, чтобы дать детям более широкий духовно-нравственный контекст для развития личности. По ее словам, программа начинается с трех лет и длится весь период обучения ребенка в школе.
«В программе “Социокультурные истоки” заложен мощный потенциал для развития личности детей дошкольного возраста, учащихся школ и их родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего отечества, универсалей отечественной культуры», — рассказала Наталья Голубева.
По ее словам, программа преподается уже 27 лет на территории 65 регионов Российской Федерации. Важной особенностью программы координатор считает, что в нее включены не только дети, но и педагоги с родителями. Учитель, отметила она, сегодня обязан сформировать у своих воспитанников не просто определенные взгляды, но также взрастить любовь к семье и к родине, готовность встать на их защиту. Это возможно лишь в том случае, если педагог сам имеет такое мировоззрение.
«Чтобы воспитывать других, педагог должен быть сам воспитанным и образованным человеком. Так считал Павел Блонский, русский и советский философ, педагог и психолог, один из основоположников советской педагогики. Василий Сухомлинский говорил, что учитель должен расти духовно вместе с каждым учеником, заново открывая мир вместе с ним, и понимать в нем личное. Все, о чем я сейчас сказала, заложено в программе “Социокультурные истоки”», — отметила Наталья Голубева.
За все годы реализации программы координатор не встречала ситуации, когда родители были бы против участия их детей в ней. В связи с этим считает, что введение предмета по духовно-нравственному воспитанию не вызовет неприятия со стороны родителей.
Юлия Павлова считает, что при введении предмета в школах необходимо больший акцент сделать не на идеологии, а на культурных ценностях. По ее словам, термин «идейное» в российском обществе все еще вызывает неприятие. И здесь, считает она, важно не спровоцировать конфликт родителей и школы.