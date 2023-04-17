Сайпуддин Гучигов: мы много рассказываем молодежи о культуре и быте русского народа

По ее словам, программа преподается уже 27 лет на территории 65 регионов Российской Федерации. Важной особенностью программы координатор считает, что в нее включены не только дети, но и педагоги с родителями. Учитель, отметила она, сегодня обязан сформировать у своих воспитанников не просто определенные взгляды, но также взрастить любовь к семье и к родине, готовность встать на их защиту. Это возможно лишь в том случае, если педагог сам имеет такое мировоззрение.