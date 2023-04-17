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Погранслужба Молдавии опровергла признание главы Татарстана нежелательной персоной

Политика
Погранслужба Молдавии опровергла признание главы Татарстана нежелательной персоной

Заявление президента Республики Татарстан Рустама Минниханова о признании его «персоной нон грата» в Молдавии не соответствует действительности, заявили в Пограничной службе страны.

Политику было отказано во въезде в связи с отсутствием у него уважительной причины для поездки, отметили пограничники.

«За последние сутки было отказано во въезде в Республику Молдова 46 иностранцам, которые не смогли обосновать цель своей поездки. Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной», — говорится в сообщении ведомства.

Власти страны призывают российских государственных чиновников отказаться от «вмешательства во внутренние дела Молдавии», добавили в Погранслужбе.

Как ранее сообщал канал RT, Минниханов планировал принять участие в Конгрессе дружбы народов в молдавском городе Комрат.
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