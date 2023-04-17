Тренер команды «Бей-Беги» Медийной футбольной лиги Александр Низрюхин насмерть сбил человека и скрылся

Главный тренер команды «Бей-Беги» из Медийной футбольной лиги Александр Низрюхин стал виновником смертельного ДТП во Владимирской области и скрылся с места преступления, сообщает Telegram-канал «112».
ДТП случилось 9 апреля на 15 километре трассы Струнино-Площево. Виновник покинул место происшествия. 20-летний студент Никита Крюков, которого сбил Низрюхин, погиб на месте.
На следующий день Низрюхин сам прибыл в отделение полиции. Сотрудники направили его на медицинский осмотр. Результаты ничего не показали.
Адвокат обвиняемого Василий Тихонравов утверждает, что на одежде студента не было светоотражателей и поэтому тренер его не заметил. Руководство лиги вынесло решение временно отстранить его от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее RT сообщал, что в Петербурге в ДТП с участием грузовика пострадали шесть человек.