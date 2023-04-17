Хедлайнером фестиваля Coachella в этом году стала популярная K-pop группа Blackpink

На проходящем в Калифорнии фестивале музыки и искусств Coachella основным музыкальным коллективом стала корейская поп-групп Blackpink. Об этом сообщает «Культуромания».
Четыре года назад участники Blackpink уже выступали на Coachella. Тогда их назвали первой корейской группой, которая выразила желание участвовать в смотре.
«Мы так, так счастливы вернуться сюда. Это безумие – за четыре года, что мы прошли путь от сцены Sahara Tent до главной сцены. Мы любим тебя, Coachella», – рассказала участница Blackpink Дженни.
На смотре музыканты представили хиты Pretty Savage, BOOMBAYAH, Lovesick Girls, Kill This Love и How You Like That.
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