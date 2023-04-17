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Президент Италии Маттарелла: Рим намерен оказывать военную помощь Киеву столько, сколько потребуется

Политика
Президент Италии Маттарелла: Рим намерен оказывать военную помощь Киеву столько, сколько потребуется

Италия планирует оказывать поддержку Киеву, пока это необходимо. Соответствующее заявление сделал президент республики Серджо Маттарелла.

Политик встретился с коллегой из Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров он заявил, что Рим намерен помогать Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах столько, сколько потребуется, передает агентство ANSA.

«Мы продолжим поддерживать Украину, пока это будет необходимо, во всех планах», — утверждает Маттарелла.

Разведывательные службы США недовольны масштабными хищениями американской финансовой помощи со стороны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в своей статье ранее сообщил журналист-расследователь Сеймур Херш.
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