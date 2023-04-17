Италия планирует оказывать поддержку Киеву, пока это необходимо. Соответствующее заявление сделал президент республики Серджо Маттарелла.
Политик встретился с коллегой из Польши Анджеем Дудой. По итогам переговоров он заявил, что Рим намерен помогать Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах столько, сколько потребуется, передает агентство ANSA.
«Мы продолжим поддерживать Украину, пока это будет необходимо, во всех планах», — утверждает Маттарелла.
Разведывательные службы США недовольны масштабными хищениями американской финансовой помощи со стороны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в своей статье ранее сообщил журналист-расследователь Сеймур Херш.