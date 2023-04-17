Политолог Руслан Бортник: в мире ускоряется поиск путей разрешения украинского конфликта

Также бразильский президент заявил, что разрешить конфликт на Украине не получится, если западные страны продолжат говорить о «военных решениях», и отправлять Киеву военную помощь, а не стремиться урегулировать ситуацию. Напомним, ранее Лула да Силва наотрез отказался отправлять боеприпасы Киеву. А в апреле он призвал США и Евросоюз приложить усилия для разрешения украинского конфликта.