Политолог Руслан Бортник: в мире ускоряется поиск путей разрешения украинского конфликта

Накануне президент Бразилии Лула да Силва, ранее призвавший Киев отказаться от Крыма ради прекращения военных действий, выступил с новыми мирными инициативами. Как считает политический аналитик Руслан Бортник, по мере того, как конфликт затягивается, мировые лидеры все активнее ищут пути к его прекращению.
Вскоре после завершения своего визита в Китай, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва неожиданно предложил создать новый формат, похожий на G20, чтобы обсуждать пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе брифинга в Абу-Даби.
«Когда случился экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти мировую экономику. Сейчас важно создать еще одну G20, чтобы положить конец военным действиям и установить мир», — заявил да Силва.
Также бразильский президент заявил, что разрешить конфликт на Украине не получится, если западные страны продолжат говорить о «военных решениях», и отправлять Киеву военную помощь, а не стремиться урегулировать ситуацию. Напомним, ранее Лула да Силва наотрез отказался отправлять боеприпасы Киеву. А в апреле он призвал США и Евросоюз приложить усилия для разрешения украинского конфликта.
Как сообщил политический аналитик Руслан Бортник, заявление бразильского лидера да Силвы показывает — поиск скорейшего способа прекращения военных действий ускоряется, вопрос лишь в том, насколько он будет приемлем для обеих сторон.
«Прежде всего, создание любой посреднической группы, без участия Запада, для формирования переговорной площадки будет означать, что точно не все предложения из «мирного плана» от Зеленского будут приняты. И что украинские предложения даже не станут основой для выработки международного мирного плана. Скорее всего, его будут разрабатывать страны, которые объективно и спокойно относятся к Украине. Для той же Бразилии этот конфликт — очень далекий и абстрактный, никак не затрагивающий ее потребности и интересы. И тем более, не угрожающий существованию этой страны», — сообщил Бортник.
По его словам, мирный план от стран-членов БРИКС вполне может предусматривать элементы потери Украиной части территорий.
«Сама по себе миротворческая активизация со стороны Китая, Бразилии и прочих стран началась не случайно. По их мнению, военные действия все больше заходят в тупик, что отчасти подтверждают недавние утечки документов Пентагона. Украина считает, что с помощью готовящегося наступления она сможет достигнуть нужного ей перелома, установить контроль надо всеми освобожденными Россией территориями и т. д. Но большинство стран «глобального Юга» считают, что военные действия зашли в тупик. И на этом фоне логично предлагать какие-то мирные планы, варианты выхода из ситуации», — сообщил аналитик.
Многие мировые державы чувствуют на себе, что украинский конфликт продолжает негативно сказываться на мировой политике и экономике.
«Еще один момент связан с тем, что в таких инициативах всегда присутствует элемент пиара. Миротворцем быть и приятно, и полезно. Многие лидеры государств генерируют некие мирные инициативы в разрезе украинского конфликта, с целью перенести фокус внимания своих обществ с внутренних проблем на внешние моменты. А также чтобы продемонстрировать свое геополитическое влияние», — указал эксперт.
Кроме того, продолжает Бортник, играют свою роль и намеченные на осень 2024-го президентские выборы в США.
«Создается впечатление, что сейчас страны, напрямую не вовлеченные в конфликт, условно балансирующие между Западом и Востоком, надеются выторговать себе что-то и от одной, и от другой стороны. Сохраняя отношения с Россией и Китаем, они имеют доступ к дешевым ресурсам и технологиям. А выдвигая свои мирные планы, они пытаются оказать давление на США, где разворачивается избирательная кампания. Уже понятно, что от ситуации на Украине во многом будет зависеть судьба президента США Байдена, который уже заявил о намерении пойти на второй срок», — отметил он.
Такие страны, как Бразилия, намеренно пытаются продвигать планы, которые отличаются от украино-американской позиции, считает эксперт.
«Они продавливают свои мирные инициативы, по сути, торгуясь со Штатами, от которых для той же Бразилии зависит очень многое. И требуют лично для себя неких уступок, поблажек — финансового или политического характера. При этом все понимают: продолжение «горячей фазы» военных действий на Украине, куда, так или иначе, уже втянуты более 70-ти стран мира, на годы сохраняет риски ее трансформации в новую мировую войну. Плюс постоянно растут риски ядерной эскалации. Это значит, что поиск скорейшего способа прекращения конфликта ускоряется. Вопрос лишь в том, насколько приемлем этот способ будет как для Киева, так и для Москвы», — заключил политолог.
Напомним, 17 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Бразилию. Эта страна стала первой в большом латиноамериканском турне министра, запланированном с 17 по 21 апреля. Как сообщила спикер МИДа Мария Захарова, ожидается, что Лавров посетит высшее руководство Бразилии, а также встретится с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.