Coldiretti: стоимость пасты в Италии выросла за год на 18%

Паста в Италии подорожала на 18% несмотря на падение стоимости зерна. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Ассоциация сообщила, что стоимость твердых сортов пшеницы подешевела на 30%. Однако стоимость готового продукта напротив увеличилась.
«Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров», — говорится в сообщении.
Coldiretti привела цены на килограмм пасты в различных регионах страны. Так в Милане стоимость составляет - 2.3 евро, в Риме - 2.2, а в Палермо - 1.49 евро.
Ранее сообщалось, что рост цен на яйца в США вынудил американцев отказаться от их покраски на Пасху. Отмечается, что в феврале данный продукт подорожал на 55.4%.