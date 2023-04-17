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Coldiretti: стоимость пасты в Италии выросла за год на 18%

Общество
Coldiretti: стоимость пасты в Италии выросла за год на 18%

Паста в Италии подорожала на 18% несмотря на падение стоимости зерна. Об этом сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Ассоциация сообщила, что стоимость твердых сортов пшеницы подешевела на 30%. Однако стоимость готового продукта напротив увеличилась.

«Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров», — говорится в сообщении.

Coldiretti привела цены на килограмм пасты в различных регионах страны. Так в Милане стоимость составляет - 2.3 евро, в Риме - 2.2, а в Палермо - 1.49 евро.

Ранее сообщалось, что рост цен на яйца в США вынудил американцев отказаться от их покраски на Пасху. Отмечается, что в феврале данный продукт подорожал на 55.4%.
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