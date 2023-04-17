Способ перезагрузки: психолог Абравитова рассказала о пользе путешествий

Путешествия считаются способом перезагрузки. Многие специалисты, в целях психотерапевтического воздействия на эмоциональное состояние человека, рекомендуют отправляться в турне.
Смена картинки, образа действий и впечатлений вытесняет негативные эмоции и программы. Психолог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту ФАН, каким должен быть отдых, чтобы достичь наибольшего эффекта.
«Путешествия – это не только красивая картинка. Путешественник должен быть включен в ситуацию, он должен понимать на чем передвигается, как за это платит, как строить маршруты, слушать гида и так далее. То есть путешествие захватывает человека целиком и полностью, поэтому на тоскливые рассуждения или депрессивные состояния попросту не остается времени», – отметила психолог.
Следует отметить, что если путешествие связано с пляжным отдыхом, то долго это работать не будет. Лежа на пляже, человек может не быть включен в новые ощущения, поэтому то состояние, с которым он приехал, будет захватывать снова и снова. Здесь работает пословица: «от себя не убежишь». В таком случае важен индивидуальный подход и предпочтения человека.
«Поэтому путешествие должно быть активным с перемещениями, экскурсиями и напряженным тонусом ума. Если нужно перезагрузиться и уйти от негатива – лучше выбирать активный отдых. Здесь нужно отталкиваться от того, какой вы человек. Если вы рассматриваете отдых, как смену деятельности, тогда восхождение на Эверест, байдарки, пешие прогулки будут для вас отдыхом. Если вам нужно погрузиться в нирвану – выбирайте острова Баунти – тот самый пляжный отдых и старайтесь ни о чем не думать. Тогда перезагрузка для вас будет именно такая», – заключила Марианна Абравитова.
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