Способ перезагрузки: психолог Абравитова рассказала о пользе путешествий

Следует отметить, что если путешествие связано с пляжным отдыхом, то долго это работать не будет. Лежа на пляже, человек может не быть включен в новые ощущения, поэтому то состояние, с которым он приехал, будет захватывать снова и снова. Здесь работает пословица: «от себя не убежишь». В таком случае важен индивидуальный подход и предпочтения человека.