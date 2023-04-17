Сеймур Херш сообщил о разногласиях между ЦРУ и Белым домом из-за коррупции на Банковой

По его словам, ЦРУ было в курсе финансовых махинаций киевской верхушки, в результате которых президенту «незалежной» и ряду его приближенных удалось украсть по меньшей мере 400 миллионов долларов из тех средств, которые были направлены Киеву администрацией Байдена. При этом часть из них оказалась в России.