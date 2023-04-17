Сеймур Херш сообщил о разногласиях между ЦРУ и Белым домом из-за коррупции на Банковой

Вашингтон, 17 апреля. Разведывательные службы США недовольны масштабными хищениями американской финансовой помощи со стороны Владимира Зеленского и его окружения. Об этом в своей статье сообщил журналист-расследователь Сеймур Херш.
По его словам, ЦРУ было в курсе финансовых махинаций киевской верхушки, в результате которых президенту «незалежной» и ряду его приближенных удалось украсть по меньшей мере 400 миллионов долларов из тех средств, которые были направлены Киеву администрацией Байдена. При этом часть из них оказалась в России.
«Зеленский покупал топливо у России, страны, с которой он и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимали неисчислимые миллионы с американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», — написал Херш.
При этом, как указал журналист, аналитики ЦРУ сообщали, что среди украинских чиновников разгорелась настоящая конкуренция за создание подставных компаний для заключения экспортных контрактов с частными торговцами оружием по всему миру.
Вопрос о неприемлемом уровне воровства в высших эшелонах украинской власти стал предметом состоявшейся в январе беседы директора ЦРУ Уильяма Бернса с Зеленским. Во время встречи Бернс представил Зеленскому список из 35 генералов и высокопоставленных правительственных чиновников, о коррупции которых известно ЦРУ. В качестве ответа украинский президент был вынужден уволить 10 чиновников, которые уличенных в наиболее вопиющих фактах коррупции.
«Десять человек, от которых он избавился, нагло хвастались имеющимися у них деньгами — разъезжали по Киеву на своих новых "мерседесах"», — рассказал Хершу сотрудник американской разведки, знакомый с ситуацией.
Тем не менее принятых мер оказалось явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить ЦРУ. А отсутствие жесткой реакции со стороны официального Вашингтона привело к определенному расколу между администрацией Байдена и разведсообществом по украинскому вопросу.
По словам собеседника Херша, разведчики обвиняют в нынешней ситуации двух главных советников президента Байдена по внешней политике — госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
«У них нет опыта, здравого смысла и моральной целостности. Они просто врут, выдумывают истории», — отметил он.
Источник журналиста указывает, что разногласия начались после уничтожения «Северных потоков», решение о котором было принято администрацией Белого дома без консультации с разведкой.
«Уничтожение трубопроводов "Северного потока" никогда не обсуждалось сообществом и даже не было известно заранее», — рассказал источник журналиста.
При этом он указывает, что в Вашингтоне нет стратегии по украинскому конфликту и возможных вариантов выхода из противостояния с Россией.
«Проблема в том, что Байден и его главные помощники — Блинкен и Салливан и их придворные поклонники — считают тех, кто критикует Зеленского, пропутинскими. И вот Байден говорит Америке, что мы будем сражаться столько, сколько потребуется», — рассказал разведчик.
Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором привел исчерпывающие доказательства причастности администрации Байдена к уничтожению российских газопроводов. В своем материале он указывает, что данная диверсия была спланирована до начала спецоперации РФ на Украине.