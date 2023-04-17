Активисты призвали власти Московской области запретить концерт певицы Анжелики Варум за позицию против СВО

Варум далеко не первая певица, которая высказалась против СВО. Ранее подобные заявления позволяла себе исполнительница Алла Пугачева. По мнению промоутера Сергея Лаврова, она может вернуться в Россию. Однако на данный момент ей не дают достаточно денег за выступление. Примадонна согласится на концерт минимум за миллион евро.