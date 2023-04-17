Активисты призвали власти Московской области запретить концерт певицы Анжелики Варум за позицию против СВО

Активисты Московской области призвали запретить концерт певицы Анжелики Варум в Красногорске. По мнению представителей движения «Внуки», противница СВО не должна выступать в Crocus City Hall.
Соответствующее обращение общественники направили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Факт выступления исполнительницы они назвали «недопустимым» и «аморальным».
Как полагают активисты, артисты, поддерживающие русофобскую позицию, не должны выступать на таких крупных площадках.
Варум далеко не первая певица, которая высказалась против СВО. Ранее подобные заявления позволяла себе исполнительница Алла Пугачева. По мнению промоутера Сергея Лаврова, она может вернуться в Россию. Однако на данный момент ей не дают достаточно денег за выступление. Примадонна согласится на концерт минимум за миллион евро.