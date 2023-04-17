Александр Перенджиев: о внутренних войнах США

На прошлой неделе стало известно об очередной утечке секретных документов Министерства обороны США, раскрывающих военные секреты и нарушающих отношения Вашингтона с ключевыми союзниками. На фоне этого ФБР арестовало в Массачусетсе 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС Джека Тейшейру. Его подозревают в причастности к этим событиям.
В авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев обратил внимание на ряд фактов, которые обличают некое противостояние между спецслужбами, а также политическими элитами США. А история Тейшейры, по мнению политолога, лишний раз доказывает этот довод.
Внутриамериканский театр. Колонка Александра Перенджиева
Я вообще хотел поговорить по поводу ареста Джека Тейшейры, которого связывают с утечкой секретных документов Пентагона. Как мне кажется, здесь дело скорее даже не в сливе документов, а в том, как разворачиваются неизвестные нам внутренние войны в США. Многие задаются вопросом, почему какой-то 21-летний пацан вдруг стал причастен к суперсекретным документам Пентагона? Получается, что каждый может? Давайте разбираться.
На протяжении многих лет, если обратить внимание на ряд фактов, могу предположить, что внутри США идут неведомые войны. Они зашифровываются под определенные внешние факторы или прикрываются какими-то подставными лицами.
Вспомним, убийство президента США Джона Кеннеди. Была представлена версия, что, якобы какой-то сумасшедший застрелил главу государства. Неужели у нас должно было создаться впечатление, что любой сумасшедший может просто так взять и убить президента? Явно, что просто сумасшедший сделать бы этого не смог. Быть может он просто был назначен крайним? А действительно стоящие за этим лица, оказались в тени.
Приведу еще пример. Помните, когда 1 октября 2017 года 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по участникам музыкального фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе? Тогда из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500. При этом отмечено, что человек никогда не был военным, был тихим бухгалтером. А тут резко изменился, принес в гостиницу автоматическое оружие, четко выбрал сектор стрельбы, да и вообще, действовал, как заправский спецназовец, который воевал лет 20. И как ни странно, вся доказательная база выстраивалась на Пэддоке и других подозреваемых не было.
Но самым ярким фейком, я считаю, историю с первым чернокожим госсекретарем США Колином Пауэллом и его пробиркой с белым порошком. Это, пожалуй, можно рассматривать как классический пример обмана мирового сообщества. Из нового можно вспомнить и провокации в Буче. Давайте вспомним провокацию «Белых касок» в Сирии. Сейчас куча всяких провокаций, чтобы нас очернить. Это ведь не просто единичные случаи, это говорит о системности подходов прежде всего самих США к любым действиям. Я думаю, это касается не только внешней политики, но и внутренней. Когда происходит серьезное ЧП, даже, которое наносит ущерб национальной безопасности США, мы видим, что в конечном итоге разоблачается не какая-то группа людей, группировка, спецслужбы, а выявляются какие-то невинные люди.
А теперь вернемся к Джеку Тейшейре, который также представляется, как единственный виновник, этаким дурачком-одиночкой. Кстати, хочу отметить, что говорят о нем, как о скромном парне, порядочном, патриоте, религиозном и так далее. Он что ли не понимал, что он делает? Ну, смешно же.
Поэтому я вынужден прийти к определенному итогу того, что происходит в США. Эта мысль пришла ко мне не вчера и не сегодня, а достаточно давно, анализируя случаи с Джоном Кеннеди, Стивеном Пэддоком и всех остальных версий. Скорее всего внутри США идут постоянно какие-то войны. Не зря там очень много спецслужб. В лучшем случае мы с вами знаем ФБР, ЦРУ, силовую структуру Пентагон. А про другие спецслужбы не знаем, а их там оказывается, по самым скромным подсчетам десятка два. Эти спецслужбы отражают интересы различного рода политических группировок. И эти политические группировки вступают в борьбу за определенные ресурсы: денежные, экономические, вплоть до политических. Смею допустить, что среди этих группировок есть некий договор, чтобы эту борьбу или войну между собой никогда не транслировать во вне. То есть показывать крайнего, какого-то сумасшедшего, как, к примеру, с Джоном Кеннеди, найти какого-то пенсионера, который, якобы умело стреляет и так далее. А сейчас вот Тейшейру.
Мы имеем дело с внутренними войнами США. Пока нам не понятно, кто и с кем воюет, но акты этих «боевых действий» все учащаются.
Могу предположить, что этого Джека использовали в темную. Кто знает, может, ему аккуратно «подсунули» эти документы. Может ему видоизменили сознание алкоголем или сильнодействующими препаратами. В арсенале спецслужб много методов, чтобы заставить человека выполнять то или иное действие, как робота или зомби, не отдавая себе отчета.
Конечно, остается открытым вопрос, какая цель преследовалась в плане слива. Во-первых, подставляется Пентагон, подставляются какие-то американские спецслужбы. Возможно, другие спецслужбы, о которых мы не знаем, их и подставили.
А еще мы видели, как Тейшейру пытались выставить в качестве сторонника экс-президента США Дональда Трампа — республиканца. Видно, как разжигается дальнейшее политическое противостояние. Оно и без того, довольно напряжено в связи с арестом Трампа, а случай с Тейшейрой показывает, что напряжение продолжает расти именно внутри американского общества. А также все яснее выделяется раскол внутри политической элиты, который приобретает все большее враждебное состояние.
Возможно, когда-нибудь на эти внутренние тайные войны прольется свет, хоть их и научились тщательно скрывать под различного рода фейками, обманами, дезинформацией. Я считаю, что в США на самом высоком уровне находится манипуляция мировым общественным мнением. Скорее всего, это и есть один из методов управления миром, не только с помощью экономических методов, где-то с применением силы, но и с помощью манипулирования общественным мнением.
Думаю, что здесь не надо никаких дополнительно приводить доказательств, это, по-моему, и без того все видят и знают. Просто в данном случае мы все больше сталкиваемся с фактами, когда аналитика или человека размышляющего нечто приводит в какой-то ступор. Смотря на весь этот внутриамериканский театр хочется воскликнуть как Станиславский: Не верю!