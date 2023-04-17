Александр Перенджиев: о внутренних войнах США

Поэтому я вынужден прийти к определенному итогу того, что происходит в США. Эта мысль пришла ко мне не вчера и не сегодня, а достаточно давно, анализируя случаи с Джоном Кеннеди, Стивеном Пэддоком и всех остальных версий. Скорее всего внутри США идут постоянно какие-то войны. Не зря там очень много спецслужб. В лучшем случае мы с вами знаем ФБР, ЦРУ, силовую структуру Пентагон. А про другие спецслужбы не знаем, а их там оказывается, по самым скромным подсчетам десятка два. Эти спецслужбы отражают интересы различного рода политических группировок. И эти политические группировки вступают в борьбу за определенные ресурсы: денежные, экономические, вплоть до политических. Смею допустить, что среди этих группировок есть некий договор, чтобы эту борьбу или войну между собой никогда не транслировать во вне. То есть показывать крайнего, какого-то сумасшедшего, как, к примеру, с Джоном Кеннеди, найти какого-то пенсионера, который, якобы умело стреляет и так далее. А сейчас вот Тейшейру.