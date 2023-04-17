Представители ЦАР и РФ обсудят сотрудничество в сфере социальных и экономических институтов

Москва, 17 апреля. Общественная палата России (ОП РФ) проведет круглый стол на тему «Россия и Центральноафриканская Республика: вектор на сотрудничество общественных институтов».
В ходе мероприятия стороны обсудят партнерские отношения двух стран в нескольких направлениях. ЦАР представит глава профильного ведомства государства Альфред Таинга Полоко.
«В ходе круглого стола участники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества ОП РФ и Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики (ЭСС ЦАР), координации усилий в рамках работы на площадке Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ)», — отметили представители палаты.
На встрече чиновники также рассмотрят векторы усиления взаимодействия при решении проблем в сфере гражданского общества. По окончании мероприятия стороны подпишут меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
Ранее сотрудники посольства РФ в ЦАР провели заседание рабочей группы для отбора абитуриентов среди граждан республики. Дипломаты сформировали предварительный список кандидатов, которые могут претендовать на бесплатное обучение в российских вузах.