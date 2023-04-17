Германия призвала ввести санкции против атомной отрасли России

Власти ФРГ выступили за введение ограничений против российской ядерной энергетики, сообщает DPA. Как пишет издание, эта инициатива исходит от министерства экономики Германии.
Ранее глава ведомства, вице-канцлер Роберт Хабек заявил о том, что атомная отрасль является чувствительной темой. По его словам, Россия может оказывать давление на страны, зависящие от ее энергоресурсов.
«В этой связи правительство ФРГ сейчас заявило Еврокомиссии о необходимости включения гражданского атомного сектора (России. — Прим. ред.)», —заключил политик.
Ранее США заявили о выделении Польше четырех миллиардов долларов на строительство малых ядерных реакторов. Польский концерн намерен завершить строительство первого из них к 2030 году.