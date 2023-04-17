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МВД Эстонии: Таллин не считает бегство от призыва достаточным основанием для пропуска россиян через границу

Политика
МВД Эстонии: Таллин не считает бегство от призыва достаточным основанием для пропуска россиян через границу

Эстонские власти не намерены пускать в страну граждан России, пытающихся избежать призыва. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.

Представители ведомства отметили, что нежелание людей выполнять свои гражданские обязательства не является достаточным основанием для пересечения границы. В частности, речь идет о возможной мобилизации на территории РФ.

«Открытие границ Эстонии и Европы для десятков или сотен тысяч мужчин – это реальная угроза безопасности, которую мы не можем допустить», — указано в сообщении.

Более того, в настоящее время россияне не имеют права на посещение республики даже при наличии шенгенской визы. Исключение составляют причины гуманитарного характера, а также необходимость встреч с близкими родственниками.

На прошлой неделе американские военнослужащие прибыли в Эстонию для участия в совместных учениях. США отправили в балтийское государство более 70 морских пехотинцев.
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