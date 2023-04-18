Свет, добро и солнце: актрису Светлану Немоляеву поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев

Актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года. В день рождения артистки через ФАН ее поздравил актер театра, кино и дубляжа, режиссер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Васильев.