Свет, добро и солнце: актрису Светлану Немоляеву поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев

Актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года. В день рождения артистки через ФАН ее поздравил актер театра, кино и дубляжа, режиссер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Васильев.
Собеседник отметил, что за свою карьеру ему много раз выпадала удача поработать с артисткой на разных проектах.
«Самое удивительное, что мы с ней снимались в нескольких кинокартинах, но у нас с ней никогда не было сцены. Первая наша встреча была на первом моем фильме “Портрет с дождем”. Мы снимались в Одессе. Это была семья соседей моей мамы, которую играла Галина Польских, а они были нашими друзьями», — сообщил актер.
Юрий Васильев также отметил наиболее яркие отличительные черты Светланы Немоляевой.
«Мы с ней очень много общались, когда с великим директором Дома актера Маргаритой Александровной Эскиной ездили за границу. В прошлом году мы с женой были в Петербурге и у нас была очень теплая встреча со Светланой Немоляевой и ее сыном. Она лучезарная, какая-то очень светлая. У нее потрясающий голос: он успокаивает, очень настраивает на позитив», — поведал собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.
«Я очень ее люблю. Поздравляю с чудесным праздником. Она одна из тех оставшихся замечательных людей, которые столько сделали для нашего искусства, театра, кино. Она — одна из легенд. Для меня она свет, добро и солнце», — подытожил актер.
Ранее режиссер Александр Игудин через ФАН поздравил певицу Валерию с 55-летиемю. Собеседник поделился с изданием памятным случаем из совместной работы с артисткой.