Командующий СБР Дагло призвал международное сообщество к сохранению демократии в Судане

Хартум, 17 апреля. Командующий Силами быстрого реагирования генерал-лейтенант Мохаммед Хамдан Дагло (Хамедти) призвал международное сообщество оказать помощь в достижении демократии в Судане, пишут арабские СМИ.
Хамедти сделал серию заявлений, в которых сообщил, что его армия борется за демократию против радикальных исламистов.
«Битва, которую мы ведем сейчас, — это цена демократии. Силы быстрого реагирования ни на кого не нападали, наши действия — всего лишь защита. Мы боремся за народ Судана, чтобы обеспечить демократический прогресс, к которому они так долго стремились», — отметил генерал-лейтенант.
Он также подтвердил свою полную приверженность обеспечению безопасности жителей региона.
«Мы принимаем все возможные меры для защиты людей, и мы не допустим, чтобы им был причинен какой-либо вред. И мы сделаем все возможное, чтобы уберечь демократию и поддержать верховенство закона в Судане. Мы победим и достигнем мира и стабильности», — завершил свое заявление Хамедти.
Ранее стало известно, что председатель Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат посетит Судан в ближайшее время. Целью его визита является прекращение огня и кровопролития на территории страны.