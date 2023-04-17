Военком Москвы Максим Локтев: Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется во время весеннего призыва

В тестовом режиме первые электронные повестки призывники начнут получать уже во время весеннего призыва через портал «Госуслуги». Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.
Граждане, подлежащие призыву на службу в армии, будут оповещены об этом через портал «Госуслуги» в телефонном режиме. Призывникам придет соответствующее смс-сообщение.
«Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый», — заявил военком.
Ранее появилась информация о том, что теперь паспорт болельщика можно «обнулить» через «Госуслуги».