Подслушано у звезд: астролог Зараев о том, что уготовано России ретроградным Меркурием и коридором затмений

А еще это время пробуждения вулканов. Подобные крупные события можно с большой степенью точности предсказывать с помощью астрологии, убежден собеседник ФАН. Сам он около года назад публично спрогнозировал события 5-6 февраля в Турции. И тогда же сказал, что ситуация повторится в конце марта и продолжится до 10 апреля. Очевидно, что звезды предупреждали не зря.