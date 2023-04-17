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Подслушано у звезд: астролог Зараев о том, что уготовано России ретроградным Меркурием и коридором затмений

Общество
Подслушано у звезд: астролог Зараев о том, что уготовано России ретроградным Меркурием и коридором затмений

Повлияет ли период ретроградного Меркурия на Россию в целом, на ее народ, рассказал корреспонденту ФАН астролог, руководитель «Русской школы астрологии» Александр Зараев.

«На Россию и россиян не столько период ретроградного движения Меркурия влияет, сколько коридор затмений с 20 апреля по 5 мая, когда будет и полнолуние, и затмение луны. Это полнолуние будет в 23 часа по московскому времени. Взойдет красноватая луна. Примерно такое же было состояние 26 апреля 1986 года — когда случилась катастрофа в Чернобыле. Такие события как коридор затмений затрагивает многие страны. Но если говорить про Россию, то можно говорить, что в этот коридор затмений уже более четко будет сформирована программа окончания СВО, запустит программу, связанную уже с переходом к осени. Осенью же, 14 октября, будет похожее солнечное затмение, и еще лунное — 28 октября. И вот за эти полгода Россия очень многое сможет завершить в отношениях как с Украиной, так и с внешним миром», — рассказал астролог свою расшифровку «подслушанного» у звезд.

А еще это время пробуждения вулканов. Подобные крупные события можно с большой степенью точности предсказывать с помощью астрологии, убежден собеседник ФАН. Сам он около года назад публично спрогнозировал события 5-6 февраля в Турции. И тогда же сказал, что ситуация повторится в конце марта и продолжится до 10 апреля. Очевидно, что звезды предупреждали не зря.

Подслушано у звезд: астролог Зараев о том, что уготовано России ретроградным Меркурием и коридором затмений
«Это связано с приливным гравитационным влиянием планет, так называемый, парад планет. Когда тяжелые планеты Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн собираются в одном сегменте и вместе заставляют не только меняться в плане межэтнических отношений или внешнеполитических событий, но и динамику внутри планеты. Например, недавно проснулся вулкан на Камчатке и засыпал большую площадь пеплом», — объяснил происходящее астролог.

Вследствие этого, считает он, погода, как в России, так и в мире вообще, этим летом будет более холодной, поэтому выдающейся урожайности нашей стране ждать не стоит, как это было в прошлом году.

«Космическая “музыка сфер” заставит мир меняться. Во-первых, будут меняться отношения между государством и обществом, и именно в этот период будут запущены законы (в частности, они будут запущены в конце мая, когда Юпитер войдет в знак Тельца), и мы увидим проявления цифрового рубля или новых законов, связанных с финансами. Во-вторых, запускается период обновления, я бы сказал, властной структуры, которое начнется в сентябре-октябре этого года — то есть с окончанием СВО или с подписанием мирных договоров. Осенью будет много перемен в правительстве», — полагает эксперт.

Поэтому для всех россиян и человеческих отношений этот период очень важен. Важно правильно мыслить, правильно формировать свои эмоции, правильно выстраивать свои планы (как рабочие, так и личные, деловые), предупредил Александр Зараев.

«И тогда на растущей луне, после затмения и до самого полнолуния 5 мая, можно создать свою долгосрочную программу, как минимум, на полгода. То есть до осени она может быть реализована. Так что в это время нельзя, что называется, сидеть ложа руки, а нужно на гребне волны подняться повыше и проскочить некие рифы или буруны, или подводные отмели», — заключил астролог, подметив, что астрология позволяет «нарисовать» карту таких препятствий, для каждого свою.

Ранее Александр Зараев объяснил, как правильно прожить период ретроградного Меркурия, чтобы впоследствии не пожалеть.
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