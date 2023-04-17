Постановщика Ирину Лычагину пригласили в Красноярский театр оперы и балета на роль главного режиссера

В оперной труппе МАМТа «человек с большой буквы» проработала целых 20 лет, поставив и возродив к жизни много опер и оперетт. В числе них, например, произведение Шостаковича — «Москва, Черемушки», Глюка — «Орфей и Эвридика», Массне — «Манон». Кроме того, Лычагина была и ассистентом иностранных режиссеров: О. Пи, К. Олдена, А. Жагарса и других.