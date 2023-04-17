Постановщика Ирину Лычагину пригласили в Красноярский театр оперы и балета на роль главного режиссера

Постановщик Ирина Лычагина заменила Ларису Марзоеву на посту главного режиссера Красноярского театра оперы и балета. Она собирается совмещать новую работу с художественным руководством оперной труппой. Об этом сообщает газета «Культура».
С 14 апреля Лычагина стала художественным руководителем оперной труппы и главным режиссером Театра имени Хворостовского. Директор учреждения Светлана Гузий представила ее только певцам. Актеры уже познакомились с Лычагиной во время совместной работы на Фестивале Дмитрия Хворостовского, где та была режиссером-ассистентом «Дон Жуана» и постановщицей концертов.
В оперной труппе МАМТа «человек с большой буквы» проработала целых 20 лет, поставив и возродив к жизни много опер и оперетт. В числе них, например, произведение Шостаковича — «Москва, Черемушки», Глюка — «Орфей и Эвридика», Массне — «Манон». Кроме того, Лычагина была и ассистентом иностранных режиссеров: О. Пи, К. Олдена, А. Жагарса и других.
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