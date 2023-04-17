Финансовые аналитики объяснили причины максимального роста биткоина в июне 2022 года

Генеральный директор разработчика ПО для майнинга EMCD Станислав Акулинкин объяснил главные причины роста курса биткоина, сообщает «Ведомости».
Замедление инфляции, монетарные меры по борьбе с ней являются основными рычагами влияния на курс биткоина, по мнению Акулинкина. Новость об этом замотивировала многих инвесторов совершить покупку рисковых активов на рынке фонда. Так как криптовалюта имеет все еще положительную динамику со стоимостью на другие акции, у биткоина растут котировки.
Также причиной роста биткоина стали опубликованные неделей ранее сведения занятости США, добавляет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Они показали устойчивость рынка на фоне усиления монетарных мер.
Плюс ко всему генеральный директор WEB3Space Денис Стригун назвал еще одной причиной роста биткоина оптимистичный курс эфириума. Связано это с тем, что в условиях нынешней геополитической и экономической обстановки в мире усложняется система международных платежей. Люди все больше обращают внимания на альтернативные способы платежей, связанные с криптовалютами.
Ранее RT сообщал, что финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о преимуществах цифрового рубля.