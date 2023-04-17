Финансовые аналитики объяснили причины максимального роста биткоина в июне 2022 года

Замедление инфляции, монетарные меры по борьбе с ней являются основными рычагами влияния на курс биткоина, по мнению Акулинкина. Новость об этом замотивировала многих инвесторов совершить покупку рисковых активов на рынке фонда. Так как криптовалюта имеет все еще положительную динамику со стоимостью на другие акции, у биткоина растут котировки.