NYT: Конфликт на Украине стал причиной подготовки НАТО к боевым действиям на своих границах

Издание отмечает, что НАТО решило изменить свою стратегию и сконцентрировать на границах с Россией большее число военных подразделений. Помимо этого, страны Североатлантического альянса приняли решение об увеличении расходов на оборону и большей интеграции военных планов между США и их союзниками. Более того, Альянс уже направил контингент войск из восьми стран на границе с РФ и рассматривает их дальнейшее усиление.