NYT: Конфликт на Украине стал причиной подготовки НАТО к боевым действиям на своих границах

Ситуация на Украине стала причиной подготовки Североатлантического альянса к началу боевых действий на своих границах. Об этом сообщило издание The New York Times. В издании отмечают, что НАТО пытается сделать все, чтобы его заметила Россия.
Издание отмечает, что НАТО решило изменить свою стратегию и сконцентрировать на границах с Россией большее число военных подразделений. Помимо этого, страны Североатлантического альянса приняли решение об увеличении расходов на оборону и большей интеграции военных планов между США и их союзниками. Более того, Альянс уже направил контингент войск из восьми стран на границе с РФ и рассматривает их дальнейшее усиление.
Ранее бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил о необходимости пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию. Также он призывал пригласить и другие страны, поддерживающие расходы Североатлантического альянса на оборону.