В Ярославской области задержан местный житель, подозреваемый в публичных призывах к терроризму через интернет

Гражданина подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и диверсиям. Он осуществлял свою деятельность через интернет. Оперативно-розыскные мероприятия также помогли установить, что задержанный придерживался экстремистских взглядов и поддерживал ВСУ.