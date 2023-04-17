В Ярославской области задержан местный житель, подозреваемый в публичных призывах к терроризму через интернет

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Гаврилов-Яма. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Ярославской области.
Гражданина подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и диверсиям. Он осуществлял свою деятельность через интернет. Оперативно-розыскные мероприятия также помогли установить, что задержанный придерживался экстремистских взглядов и поддерживал ВСУ.
Контрабандиста, перевозившего драгоценности, ранее поймали в аэропорту Шереметьево. Общая сумма багажа составила более 6 млн рублей. Заведено уголовное дело.