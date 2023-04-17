Последствия гуманитарной катастрофы: с начала года 77 детей в Йемене скончались от кори

Неблагоприятная обстановка в стране провоцирует ухудшение эпидемиологической ситуации.
Свыше 9400 йеменцев, по официальным данным, заболели корью в 2023 году. При этом от опасной инфекции скончались 77 детей, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
В минувшем году данные показатели заражения корью составили 22 тысячи и 160 человек соответственно, что вызывает обеспокоенность у международной организации. Наряду с этим растет заболеваемость дифтерией и полиомиелитом.
В Йемене с 2014 года продолжается гражданская война, ставшая следствием восстания повстанцев-шиитов против суннитского правительства. Они требовали прекратить преследование хуситов на религиозной почве и справедливо перераспределить доходы от добычи нефти.
Боевые действия и международная блокада спровоцировали развитие гуманитарного кризиса, который в числе прочего выражается в нехватке медицинского оборудования и препаратов. Около 75% жителей остро нуждаются в помощи. За время конфликта погибли 377 тысяч человек, преимущественно из-за болезней и голода.