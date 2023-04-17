Последствия гуманитарной катастрофы: с начала года 77 детей в Йемене скончались от кори

Боевые действия и международная блокада спровоцировали развитие гуманитарного кризиса, который в числе прочего выражается в нехватке медицинского оборудования и препаратов. Около 75% жителей остро нуждаются в помощи. За время конфликта погибли 377 тысяч человек, преимущественно из-за болезней и голода.