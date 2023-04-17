«Детский геноцид: военные и должностные лица стран Запада незаконно похищают несовершеннолетних в зонах конфликтов по всему миру» — под таким названием Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) проведет международную пресс-конференцию 19 апреля.
Где, когда и для кого
Встреча пройдет 19 апреля в 15:00 в Москве по адресу Зубовский бульвар, 4. Мероприятие состоится на платформе МИА «Россия сегодня».
Пресс-конференция, посвященная детскому геноциду, предполагает обсуждение «срочного» и актуального вопроса. Организаторы не раз освещали эту тему, но теперь настало время поговорить о ней с более широкими массами: к участию приглашаются журналисты различных СМИ.
О чем пойдет разговор
Проблема заключается в отнятии детей у их семей по всему миру во время военных действий. Особое внимание организаторы посвятят историческим событиям во Вьетнаме и Афганистане. Коренные жители этих стран во время войн в XX и XXI веках были подвергнуты страшному: солдаты Британии и США похищали, истребляли огромное количество их детей.
«Конфискация детей, которая происходит без согласия и ведома родителей, является актом геноцида и нарушает международные резолюции и соглашения в сфере защиты детства», — отмечает российский ФБР.
Также на пресс-конференции будут рассмотрены преступления британских и американских солдат против несовершеннолетних в Сирии и Африке. Помимо этого, на мероприятии осветят события насильственного перемещения детей, санкционированного официальными лицами Украины.
Что обещают организаторы
Фонд борьбы с репрессиями отмечает, что данная проблема ранее не получала широкого распространения в СМИ, и была незаслуженно забыта правозащитными организациями. Организаторы пресс-конференции предлагают решить проблему сообща и срочно. Они обещают, что представители медиа смогут получить уникальную и ценную информацию, которая, вероятно, сможет перевернуть ход этих событий в мире.
«На мероприятии <…> будут обнародованы эксклюзивные материалы, которые прольют свет на чудовищную проблему незаконного похищения детей в зонах боевых конфликтов силами украинских и англо-американских военных и иными представителями Великобритании, США, Канады и Австралии», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, российский ФБР обещает присутствие известных и интересных личностей, хорошо разбирающихся в данном вопросе. Планируется, что в пресс-конференции примут участие спикеры, не раз освещавшие данную тему на широких площадках. Ими станут руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, капрал армии США, ветеран войны в Ираке, участник операции «Буря в пустыне» Дэниел Босворт, британская журналистка, освещающая вопросы Ближнего Востока, — Ванесса Били, польская правозащитница несовершеннолетних Иоанна Пахвицевич, а также военный корреспондент из Нидерландов Соня Ван Ден Энде.
Ранее российский ФБР рассказал о том, как блок НАТО истребил более 870 тысяч детей стран Ближнего Востока.