Детский геноцид со стороны Запада: Фонд борьбы с репрессиями приглашает на пресс-конференцию 19 апреля

Кроме того, российский ФБР обещает присутствие известных и интересных личностей, хорошо разбирающихся в данном вопросе. Планируется, что в пресс-конференции примут участие спикеры, не раз освещавшие данную тему на широких площадках. Ими станут руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, капрал армии США, ветеран войны в Ираке, участник операции «Буря в пустыне» Дэниел Босворт, британская журналистка, освещающая вопросы Ближнего Востока, — Ванесса Били, польская правозащитница несовершеннолетних Иоанна Пахвицевич, а также военный корреспондент из Нидерландов Соня Ван Ден Энде.