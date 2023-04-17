Член Совбеза РФ Сергей Иванов: Россия не получит пользы от утечки секретных данных Пентагона

Россия не получит практической пользы от слитых в сеть секретных документов Пентагона. Об этом заявил член Совета безопасности РФ Сергей Иванов. Он отметил, что «ничего секретного» в этих материалах нет.
Член совбеза указал, что утечка данных была опубликована в СМИ, что вызывает определенный скептицизм. Кроме того, Иванов до последнего момента был уверен, что все эти данные были фейком.
«Во-первых, способ утечки, а, во-вторых, самое главное, из всего объема материалов, из того, что я видел, по-настоящему ничего секретного я не увидел, большого, огромного интереса и практической пользы для России», — заявил член совбеза.
Ранее ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов пентагона. Им оказался 21-летний мужчина Джек Тейшейра.