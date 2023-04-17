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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о прибытии Сергея Лаврова в МИД Бразилии

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о прибытии Сергея Лаврова в МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во внешнеполитическое ведомство Бразилии для проведения переговоров со своим коллегой Мауро Виейрой. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Лавров прибыл в Бразилию днем в понедельник в рамках турне по Латинской Америке. В прошлый раз главы МИД Бразилии и РФ встречались на полях совета глав МИД G20 в Нью-Дели в марте.

Самолет министра приземлился в бразильском аэропорту в понедельник в 07:00 по местному времени. Захарова опубликовала первые кадры после прилета Лаврова.
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