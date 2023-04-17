Еврокомиссия проверит правомерность отказа Польши и Венгрии от импорта украинского зерна

Европейская комиссия проведет проверку в связи с отказом Польши и Венгрии от поставок украинского зерна. Чиновники намерены определить, насколько правомерны действия Варшавы и Будапешта, сообщила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.
По ее словам, в вопросе об ограничении импорта зерна с Украины «не все ясно». Феррер утверждает, что европейские страны должны предпринимать соответствующие шаги на уровне ЕС. Она также поспешила заявить об обязанности государств ЕС проявлять солидарность с киевским режимом.
Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда ранее объявил, что запрет на импорт украинского зерна в страну касается и его транзита. Согласовать систему предстоит на переговорах, подчеркнул он.