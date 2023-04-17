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Россия развивает торговые отношения с Индией вопреки западным санкциям

Политика
Россия развивает торговые отношения с Индией вопреки западным санкциям

Республика Индия и Российская Федерация намерены интенсифицировать переговоры по соглашениям о свободной торговле. Новый договор качественно улучшит отношения между двумя странами.

Как сообщает «ЯСНО», политическое и деловое сотрудничество Москвы и Дели динамично развивается вопреки давлению Соединенных Штатов и стран ЕС. Это следует из кратно выросшего товарооборота.

В 2023 году власти РФ хотят активизировать переговоры с Индией по подписанию договора о свободной торговле. В частности, в Дели этот вопрос обсуждался на встрече российского вице-премьера Дениса Мантурова и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара с предпринимателями двух стран. По словам Мантурова, в настоящее время разрабатывается проект подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Отмечается, что режим свободной торговли предусматривает отсутствие или существенное сокращение пошлин на ввоз и вывоз товаров. Уменьшение протекционистских торговых барьеров помогает нарастить производительность деловых связей, устранить монетарные и административные препоны и повысить доступность продукции стран, заключивших такой договор.
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