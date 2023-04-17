Россия развивает торговые отношения с Индией вопреки западным санкциям

В 2023 году власти РФ хотят активизировать переговоры с Индией по подписанию договора о свободной торговле. В частности, в Дели этот вопрос обсуждался на встрече российского вице-премьера Дениса Мантурова и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара с предпринимателями двух стран. По словам Мантурова, в настоящее время разрабатывается проект подписания российско-индийского соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений.