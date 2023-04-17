Депутат Госдумы Вассерман рассказал ФАН о реакции СМИ на его инициативу отчитываться о хранении наличных дома

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом ФАН допустил, что его законопроект о необходимости отчитываться в налоговой о хранении дома наличных денег в размере свыше 1 млн рублей может не получить поддержки коллег.
Парламентарий рассказал о том, какую реакцию вызвала его инициатива в медийном пространстве.
«Похоже, по большей части отрицательную. В основном, спрашивают, насколько, грубо говоря, легко будет проверить эту подозрительную сумму, и кого должно коснуться мое предложение», — сообщил народный избранник.
Анатолий Вассерман также отметил, что в ходе работы над его законопроектом, размер суммы в наличных, о которой гражданам предлагается сообщать в налоговую службу, может быть увеличен, например, с 1 до 10 млн рублей. В то же время депутат Госдумы допустил, что выдвинутая им инициатива может не получить поддержки коллег.
«В конце концов, далеко не каждый законопроект проходит», — пояснил собеседник ФАН.
Идею выступить с подобным предложением парламентарий объяснил тем, что в последние годы стремительно растут возможности безналичных платежей, соответственно, сокращается надобность в правомерных наличных платежах. Еще недавно сам парламентарий с большей частью доставок расплачивался наличными. Сейчас почти у каждого курьера с собой терминал для приема платежей с банковских карт.
В завершение народный избранник напомнил о том, что иногда именно внимание налоговиков способно оказаться эффективным инструментом в борьбе с организованной преступностью.
«Тут картина примерно такая же, какая случилась в середине 1930-х годов в США. Аль Капоне организовал убийство неустановленного числа своих конкурентов. Их было более полусотни, но насколько именно, неизвестно: попутно он организовывал убийства всех свидетелей этих преступлений. В итоге, его посадили просто за уклонение налогов», — подытожил парламентарий.
Ранее стало известно, что Анатолий Вассерман подготовил законопроект, в котором предлагается сообщать в налоговую службу о хранении наличных в рублях и валюте в размере более 1 миллиона рублей. В противном случае предусматривается конфискация наличных и штраф, превышающий в два раза сумму хранимых средств.