Депутат Госдумы Вассерман рассказал ФАН о реакции СМИ на его инициативу отчитываться о хранении наличных дома

Анатолий Вассерман также отметил, что в ходе работы над его законопроектом, размер суммы в наличных, о которой гражданам предлагается сообщать в налоговую службу, может быть увеличен, например, с 1 до 10 млн рублей. В то же время депутат Госдумы допустил, что выдвинутая им инициатива может не получить поддержки коллег.