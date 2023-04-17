Астролог Зараев: как правильно прожить период ретроградного Меркурия, чтобы потом не пожалеть

Ретроградность в астрологии означает, что планета как бы пятится назад, проходя те же точки, в которых уже бывала. На самом деле никакого движения назад нет, небесное тело все так же движется по орбите, но возникает такая иллюзия, словно оно возвращается. И тогда у людей появляется шанс исправить то, что раньше пошло не так, а также возрастает вероятность наделать новые ошибки. По мнению Александра Зараева, в период ретроградного движения Меркурия важно не начинать и не планировать рискованные, плохо продуманные мероприятия.