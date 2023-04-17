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Астролог Зараев: как правильно прожить период ретроградного Меркурия, чтобы потом не пожалеть

Общество
Астролог Зараев: как правильно прожить период ретроградного Меркурия, чтобы потом не пожалеть

Выражение «ретроградный Меркурий» слышали, наверное, все или почти все. Но лишь немногие представляют себе, что скрывается за этими словами. Как правильно прожить ретроградный период, чтобы впоследствии не пожалеть, ФАН узнал у известного астролога, руководителя «Русской астрологической школы» Александра Зараева.

Ретроградность в астрологии означает, что планета как бы пятится назад, проходя те же точки, в которых уже бывала. На самом деле никакого движения назад нет, небесное тело все так же движется по орбите, но возникает такая иллюзия, словно оно возвращается. И тогда у людей появляется шанс исправить то, что раньше пошло не так, а также возрастает вероятность наделать новые ошибки. По мнению Александра Зараева, в период ретроградного движения Меркурия важно не начинать и не планировать рискованные, плохо продуманные мероприятия.

«Ретроградный Меркурий начнется после 21 апреля в 11:30. А вот до этого, во время солнечного затмения 20 числа, он будет в так называемом стационарном состоянии. И в эти дни, 19-21 апреля, от людей потребуется подготовиться к неким новым начинаниям, новым отношениям, новой информации. И еще важно не планировать слишком рискованные действия или непонятные до конца планы и проекты. Потому что ретроградный Меркурий по своей природе создает так называемое интровертное состояние: то есть когда человек находится в неком полусне или, я бы сказал, менее динамичном общении с внешним миром. Поэтому когда мы говорим о ретроградности, мы понимаем, что именно в такие периоды часто делаются ошибки: многие люди становятся невнимательными к каким-то событиям, словно немножко “близорукими”. Директный, активный Меркурий позволяет видеть дальше, планировать ситуацию точнее», — отмечает астролог.

Сделки или отношения, которые начинаются в период ретроградного Меркурия, часто нуждаются в переоформлении или корректировке ранее намеченных проектов и поездок, предупреждает собеседник ФАН. Также в это время не рекомендуется совершать долгие переезды и начинать какие-то стратегические отношения, планы, поскольку у человека, как правило, нет понимания внутренних механизмов управления.

Астролог Зараев: как правильно прожить период ретроградного Меркурия, чтобы потом не пожалеть
«То есть, если говорить на языке метафизики, темные силы внедряются в сознание, или, я бы сказал, инстинкты начинают доминировать над разумом. И вот это затмение примерно такой же эффект создает и требует от людей большей внимательности, большей собранности, большей четкости, перепроверки как приходящей извне информации, так и своих внутренних чувств или состояний. Что и позволит избежать последующих ошибок, когда 15 мая Меркурий начнет свое прямое движение», — продолжает эксперт.

Здесь появляется возможность много чего исправить, в эти три недели, добавил руководитель «Русской школы астрологии». Этот период словно нарочно придуман для наведения порядка у себя в делах, в мозгах, в чувствах, в отношениях. А стартовать, отплывать к каким-то новым берегам — это после 15 числа.

«Тем более, что 16 мая еще и Юпитер войдет в знак Тельца, и поэтому поменяются поля событий. Вот с 20 мая планета поменяет свою рекогносцировку. Там будет больше динамичных энергий, и мы увидим, что вот эти состояния конца апреля- начала мая будут уже совсем по-другому проявляться во второй половине мая», — подытожил астролог.

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