Редкий экземпляр комедии «Ревизор» 1836 года выпуска выставили на аукцион

В настоящее время книга принадлежит актеру Александру Никольскому. Артист имел дружеские отношения с исполнителем роли Городничего в театральной постановке «Ревизора» Иваном Сосницким. Творчеством последнего когда-то восхищался сам Гоголь. В связи с этим в описании лота указано, что данная копия известной комедии обладает «символической связью с самим автором».