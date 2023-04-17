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Редкий экземпляр комедии «Ревизор» 1836 года выпуска выставили на аукцион

Общество
Редкий экземпляр комедии «Ревизор» 1836 года выпуска выставили на аукцион

Редкий экземпляр комедии «Ревизор», созданной русским писателем Николаем Гоголем, продадут на аукционе «Литфонд». Соответствующую информацию предоставило издание «Газета.Ru» со ссылкой на сайт мероприятия.

Речь идет о копии произведения, которая была выпущена в 1836 году. Ее стартовая цена составила 7,5 миллиона рублей.

В настоящее время книга принадлежит актеру Александру Никольскому. Артист имел дружеские отношения с исполнителем роли Городничего в театральной постановке «Ревизора» Иваном Сосницким. Творчеством последнего когда-то восхищался сам Гоголь. В связи с этим в описании лота указано, что данная копия известной комедии обладает «символической связью с самим автором».

Ранее стало известно, что квартиру русского писателя Максима Горького в Санкт-Петербурге выставили на торги. Начальная стоимость помещения, расположенного в здании на Кронверкском проспекте, достигла отметки в 75 миллионов рублей.
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