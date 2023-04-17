Парижский аукцион дома Bonhams благодаря выставке «Сюрреалистическая революция» собрал 2,7 млн евро

Произведение известных художников прошлого века ушло из-под молотка за 819 375 евро. Известно, что сохранилось всего две работы, написанные супругами вместе. В 1942 году пара распалась. С 1965 года, вплоть до дня аукциона дома Bonhams, автором полотна называли только Эрнста.