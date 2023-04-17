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Парижский аукцион дома Bonhams благодаря выставке «Сюрреалистическая революция» собрал 2,7 млн евро

Общество
Парижский аукцион дома Bonhams благодаря выставке «Сюрреалистическая революция» собрал 2,7 млн евро

Наибольшую выручку организаторам торгов принес портрет Андре Бретона, написанный супругами Максом Эрнстом и Мари-Берт Оренш. Об этом сообщает «Культуромания».

Произведение известных художников прошлого века ушло из-под молотка за 819 375 евро. Известно, что сохранилось всего две работы, написанные супругами вместе. В 1942 году пара распалась. С 1965 года, вплоть до дня аукциона дома Bonhams, автором полотна называли только Эрнста.

Ранее картину русского художника Репина на онлайн-аукционе приобрели почти за 400 тысяч евро.
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