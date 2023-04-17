Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов выступил за усыпление бродячих собак, которых не берут из приютов

Бродячих собак, которых после отлова не берут из приюта, нужно усыплять. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Россия 24».
Чиновник отметил, что необходимо изменить закон, по которому все бездомные собаки будут отлавливаться. После этого в соцсетях будут публиковать фотографии собак и их характеристики. Люди смогут приезжать в приюты и забирать собак.
Иванов отметил, что на ситуацию нужно смотреть реалистично. По его словам, тех собак, которых не будут забирать, нужно будет «гуманно умертвлять». Данная мера позволит убрать с улиц бездомных собак, убивающих людей, заявил он.
Ранее в Оренбурге из-за нападения бездомных собак погиб ребенок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Власти города планируют изменить закон, связанный с бездомными животными.