Испанская церковь просит прощения за педофилию и готова возглавить борьбу с ней

Представители испанской католической церкви извинились за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Как сообщается на официальном сайте Испанской епископальной конференции, концессия планирует бороться с такими случаями.
В обращении кардинал-архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омельа попросил прощения за проступки испанской церкви. Служитель конфессии подчеркнул, что они сотрудничают с правоохранителями по этому вопросу. Он также привел необходимую статистику, по данным которой, жертвами педофилии становится каждый пятый ребенок в Европе.
«Церковь хочет возглавить борьбу с этим бедствием», – поделился Хуан Хосе Омельа.
Стоит отметить, что это явление распространено во многих Западных странах. Так, ранее в США стали массово задерживать учительниц за совращение несовершеннолетних.