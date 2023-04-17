Испанская церковь просит прощения за педофилию и готова возглавить борьбу с ней

В обращении кардинал-архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омельа попросил прощения за проступки испанской церкви. Служитель конфессии подчеркнул, что они сотрудничают с правоохранителями по этому вопросу. Он также привел необходимую статистику, по данным которой, жертвами педофилии становится каждый пятый ребенок в Европе.