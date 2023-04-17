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Испанская церковь просит прощения за педофилию и готова возглавить борьбу с ней

Общество
Испанская церковь просит прощения за педофилию и готова возглавить борьбу с ней

Представители испанской католической церкви извинились за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Как сообщается на официальном сайте Испанской епископальной конференции, концессия планирует бороться с такими случаями.

В обращении кардинал-архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омельа попросил прощения за проступки испанской церкви. Служитель конфессии подчеркнул, что они сотрудничают с правоохранителями по этому вопросу. Он также привел необходимую статистику, по данным которой, жертвами педофилии становится каждый пятый ребенок в Европе.

«Церковь хочет возглавить борьбу с этим бедствием», – поделился Хуан Хосе Омельа.

Стоит отметить, что это явление распространено во многих Западных странах. Так, ранее в США стали массово задерживать учительниц за совращение несовершеннолетних.
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