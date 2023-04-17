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Глава Минфина США Йеллен не исключила, что американские санкции могут подорвать доминирование доллара

Экономика
Глава Минфина США Йеллен не исключила, что американские санкции могут подорвать доминирование доллара

Когда Вашингтон вводит финансовые санкции, возникает риск подрыва доминирования доллара. Соответствующим мнением поделилась глава минфина США Джанет Йеллен.

Высокопоставленный чиновник прокомментировала заявления лидеров России, КНР, Бразилии и Франции, связанные со снижающейся ролью американской валюты. Йеллен признала, что государства ищут другие способы развития сотрудничества в условиях рестрикций.

«Конечно, у Китая, России и Ирана возникает желание найти альтернативу», — добавила министр финансов Соединенных Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров счел необратимым отход от использования доллара. Об этом он заявил в ходе своей речи на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
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