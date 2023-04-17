Политолог Корнилов: украинская власть последовательно идет по пути сатанизма

Методичность, с которой украинские военные обстреливали православные храмы на Пасху, поразила даже тех, кто вроде бы привык к зверствам ВСУ. Некоторые пользователи соцсетей даже предположили, что ими напрямую руководили военспецы из НАТО, которые не испытывают ни малейшего пиетета к православным праздникам. Сторонники этой версии ссылались на то, что ранее украинское командование охотно шло на заключение различных видов перемирия в Донбассе, в том числе — пасхальное.