Политолог Корнилов: украинская власть последовательно идет по пути сатанизма

На Украине и в России продолжают обсуждать целенаправленные обстрелы православных храмов, осуществленные ВСУ на Пасху. Как сообщил корреспонденту ФАН политолог Владимир Корнилов, это означает, что киевские власти давно «достигли дна, но упорно продолжают копать все глубже».
Напомним, в православный праздник Пасхи, 16 апреля, под обстрелы попали храмы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской епархий Украинской Православной Церкви. В результате прямого попадания ракеты был разрушен храм Архангела Михаила в поселке Камышеваха Ореховского района Запорожской области. Взрыв произошел около 2:30 ночи. Ночное богослужение в храме не проводилось как раз из-за угрозы обстрела, поэтому жертв и пострадавших не оказалось.
Также в Пасхальную ночь был обстрелян район Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке. По словам очевидцев, снаряды упали недалеко от храма около 3:25, когда священник готовился освящать пасхальные корзины верующих. В результате обстрела погибла женщина, находившаяся в машине неподалеку от собора, еще несколько человек получили ранения.
А взрыв возле храма Трех Святителей в городе Никополь Днепропетровской области прозвучал утром 16 апреля, около 11 часов. Рядом с церковью образовалась воронка около метра в диаметре. Разбито окно в алтарной части богослужебного здания. Пасхальная служба в церкви совершалась в шесть часов утра, к моменту «прилета» верующие разошлись, поэтому никто из прихожан не пострадал. Ранена была только женщина-полицейский, задержавшаяся на территории возле храма.
Методичность, с которой украинские военные обстреливали православные храмы на Пасху, поразила даже тех, кто вроде бы привык к зверствам ВСУ. Некоторые пользователи соцсетей даже предположили, что ими напрямую руководили военспецы из НАТО, которые не испытывают ни малейшего пиетета к православным праздникам. Сторонники этой версии ссылались на то, что ранее украинское командование охотно шло на заключение различных видов перемирия в Донбассе, в том числе — пасхальное.
Политолог Владимир Корнилов уверен, на этот раз действиями украинских военных явно руководили не какие-то военные НАТО, а их общая ненависть к истинному православию.
«Честно говоря, я с трудом представляю себе, чтобы в НАТО сидели многозвездные генералы, и выдавали секретный приказ украинцам в три часа ночи на Пасху нанести удар по такой-либо церкви. Я даже не уверен, в курсе ли натовцы, что такое вообще произошло. Более того, командиры альянса вряд ли вообще знают, когда в РФ и на Украине празднуется Пасха, у них самих-то она уже давно прошла», — сообщил эксперт.
Эксперт напомнил, что, действительно, во времена, когда украинская армия проводила АТО в Донбассе, между сторонами заключались соглашения о перемирии.
«Это были рождественские, "хлебные", новогодние и прочие перемирия, заключавшиеся при посредничестве ОБСЕ. При этом существовали какие-то ограничения, неписаные правила ведения боевых действий, в том числе, с украинской стороны. Правда, даже тогда ВСУ очень часто эти перемирия нарушали и, к сожалению, время от времени били в том числе и по церквям, нанося им сознательные разрушения. Но то, что происходило в пасхальную ночь на этот раз, в том числе удар по Кафедральному собору в Донецке — это наглядный показатель того, что на Украине сейчас идет открытая война против православия. Это факт, это видно по всем действиям Киева — и вокруг Киево-Печерской лавры, и многих других храмов», — напомнил эксперт.
По словам аналитика, никогда раньше на Украине у властей не поднималась рука разрушать и сносить храмы экскаваторами.
«Если они идут на такие страшные действия, то почему вы думаете, что они, с одной стороны, могут сломать последний православный храм во Львове, но при этом пощадить соборы на неподконтрольных им территориях? Все говорит о том, что украинская власть последовательно идет по пути сатанизма и богоборчества. Никаких неписаных правил больше не осталось. Можно сказать, что "дна они давно уже достигли, и теперь копают все глубже и глубже"», — заключил Владимир Корнилов.
Напомним, 17 апреля украинские СМИ опубликовали имя поджигателя греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Львове. Поджог случился 14 апреля, а его исполнителем выступил 31-летний житель Ужгорода Эрнест Балога. По данным источников в силовых органах, 13 апреля Балога приехал во Львов из Ужгорода, а в 4:40 утра 14 апреля совершил поджог дверей храма. Как сообщили в полиции, Балога родился 1991-м, проживает в городе Ужгород, ранее работал таксистом, а на данный момент является безработным. О мотивах поджога мужчина не сообщил. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 194 «Повреждение имущества путем поджога», которая предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.