Футбольные матчи в рамках Первой лиги будут транслировать в Китае

Матчи между российскими командами, выступающими во втором дивизионе, начнут показывать на территории Китая. Соответствующий договор заключила Футбольная национальная лига, говорится на сайте организации.
По имеющимся данным, соглашение будет действовать до конца текущего сезона. При этом контрактом предусмотрена пролонгация трансляций в случае необходимости.
Как стало известно, зарубежные зрители уже имели возможность посмотреть игры в рамках 27-го тура Первой лиги. По их итогам на первом месте в таблице оказался калининградский клуб «Балтика», к текущему моменту набравший 54 балла.
Согласно заявлению ФНЛ, трансляции доступны в определенных китайских видеосервисе и мессенджере. Подписчиками последнего являются порядка 1 миллиарда жителей Поднебесной.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси собирается вернуться в каталонскую команду «Барселона». Информацию подтвердил президент клуба Жоан Лапорта.