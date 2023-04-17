ФАН публикует кадры с места коммунальной аварии на 13-й Красноармейской улице в Петербурге

Прорыв трубы на 13-й Красноармейской улице в Северной столице стал одним из многих. На это указывают слова очевидцев. Ранее ФАН побеседовал с очевидцами события. Одна из жительниц района подчеркнула, что боится за жизнь ребенка. В подобных инцидентах женщина винит компании, которым администрация губернатора Александра Беглова выделяет деньги на ремонт теплотрасс и дорог.