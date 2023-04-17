ФАН публикует кадры с места коммунальной аварии на 13-й Красноармейской улице в Петербурге

Журналисты ФАН побывали на месте разрыва труб на 13-й Красноармейской улице в городе Санкт-Петербург. На территории до сих пор можно заметить потоки воды.
Место, где произошла коммунальная авария, все еще огорожено лентами. Службы оперативного реагирования в настоящий момент работают над устранением всех последствий сложившейся ситуации. Над асфальтом все еще есть виден пар. Вода стекает в канализацию.
Прорыв трубы на 13-й Красноармейской улице в Северной столице стал одним из многих. На это указывают слова очевидцев. Ранее ФАН побеседовал с очевидцами события. Одна из жительниц района подчеркнула, что боится за жизнь ребенка. В подобных инцидентах женщина винит компании, которым администрация губернатора Александра Беглова выделяет деньги на ремонт теплотрасс и дорог.