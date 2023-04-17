В Крыму выбирают генерала Парада тюльпанов среди 200 представленных на фестивале сортов

На южном побережье Крыма весна — самое живописное время года. В Никитинском саду расцвело около 160 тысяч тюльпанов. Ярко-алые и молочно-бежевые, почти черные и крайне редкие синие — у каждого бутона свой орнамент. Есть даже тюльпаны-хамелеоны: из золотистых они постепенно превращаются в нежно-розовые. И среди всего этого многообразия цвета и формы желающим предлагается выбрать генерала — наиболее величественный и прекрасный сорт.