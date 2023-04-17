Медийная атака: как Киев поддерживает готовящееся наступление ВСУ

Однако очевидно, что дело не в ненастье. Когда было действительно нужно, дождь никогда и никого не останавливал, как и снег, и жара, и любое другое атмосферное явление. Скорее всего, речь идет о том, что к настоящему моменту Украина не смогла сформировать то количество подразделений, которых было бы достаточно для решения стоящих перед наступлением задач.