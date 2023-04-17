Медийная атака: как Киев поддерживает готовящееся наступление ВСУ

Украинские военные и политики весьма широко анонсировали новую наступательную операцию ВСУ, однако она была в очередной раз отложена.
Сразу же после этого лояльные киевскому режиму издания запестрели заголовками, оправдывающими нерешительность командования, отказавшегося идти в бой. И это в ситуации, когда только наступление способно, по мнению некоторых экспертов, спасти дрогнувший имидж команды Владимира Зеленского.
Аналитики убеждены, что при отсутствии обещанных результатов ВСУ или полном отказе от проведения наступательной операции западные государства могут отстраниться от дальнейшей поддержки Киева. Это, в свою очередь, чревато для Украины мгновенным поражением.
В оправдание переноса сроков наступления украинские спикеры говорят об аномально дождливой погоде, которая стоит в Донбассе последнее время. Она превращает в глубокую и непроходимую грязь любое направление. Уже даже прозвучали абсурдные предположения о применении Россией климатического оружия, ибо иного объяснения продолжительным дождям на Украине найти не могут.
Работа не выполнена
Однако очевидно, что дело не в ненастье. Когда было действительно нужно, дождь никогда и никого не останавливал, как и снег, и жара, и любое другое атмосферное явление. Скорее всего, речь идет о том, что к настоящему моменту Украина не смогла сформировать то количество подразделений, которых было бы достаточно для решения стоящих перед наступлением задач.
Ранее Киев анонсировал создание в структуре ВСУ около 20 боевых бригад, но в действительности (если верить открытым источникам), до степени полной боеготовности доведены всего девять. Остальные находятся в стадии формирования и оснащения западной техникой.
Здесь также стоит учесть, что украинской армии по большей части поставляются колесные боевые машины, которые действительно не приспособлены для действий в условиях распутицы. Гусеничные БМП типа Bradley или Marder достаточно боеспособны, и ВСУ делают на них ставку, однако Киев получил их не так много. Они, очевидно, приберегаются для решительного наращивания усилий на участках потенциального прорыва, так что момента их применения еще нужно достичь.
Также следует вспомнить и о «Гвардии наступления», которую формирует МВД Украины совместно с Госпогранслужбой и Нацгвардией. Из восьми заявленных бригад, куда должно было войти около 30 тысяч человек, полностью не сформирована ни одна. Заявленные сроки окончания соответствующей работы переносились уже три раза по вполне очевидным причинам.
Сложные условия
Плюс ко всему, в условиях господства в воздухе российская фронтовая авиация в полной мере приступила к использованию управляемых планирующих бомб. Они обладают чудовищной разрушительной силой, а имеющимися в распоряжении ВСУ средствами ПВО перехватить их нельзя.
Эти бомбы ежедневно летят по разведанным местам сосредоточения украинских войск, затрудняя нормальную подготовку к наступательной активности. И ко всему прочему, сам факт российского превосходства в воздухе заставляет усомниться в способности ВСУ провести успешное наступление, достигнув назначенные цели.
И вот, принимая во внимание все эти сложности, Киев вместе со своими иностранными союзниками начинает «вилять хвостом». В Сети появились спутниковые фотографии бесконечных полевых оборонительных сооружений, которые воздвигли российские подразделения на всех возможных направлениях наступления противника.
Пыль в глаза
Западные издания стали говорить о 35 тысячах украинских военных, которым предстоит принять участие в наступательной операции и противостоять, как утверждается, 140 тысячам российских бойцов.
Оценочная численность группировки ВСУ, находящейся в Донбассе, сейчас составляет порядка 200 тысяч военнослужащих. Ранее сообщалось, что только в районе Бахмута собрано около 80 тысяч солдат. Следовательно, западные издания намеренно занижают общее число украинских бойцов, чтобы усыпить нашу бдительность.
Вероятно, речь идет о попытке создать ситуацию, при которой российские военные должны будут с пренебрежением относитись к «малочисленности» и «небоеспособности» ВСУ, тогда как объективно Украина вполне способна обеспечить мощный удар на одном-двух направлениях.
Путь к мнимой победе
Но одновременно с этим Киев может готовить и серьезную информационно-пропагандистскую атаку, которая будет сопровождать действия его войск. Так режим Зеленского сможет использовать свой излюбленный прием: многократно раздувать реальные и мнимые успехи, а поражения полностью переворачивать и представлять в образе победных действий.
То есть Киев готовится добиться громкой «победы», даже если ее не будет в реальности. Агрессивное поведение в информационном поле позволит украинским ЦИПсО на некоторое время перекрыть правдивые данные, противоречащие реальной обстановке на фронте. Таким образом можно будет показать и Западу, и украинскому обществу некие «успехи» ВСУ.
Все это, безусловно, нацелено и на российских военных, которые, очевидно, должны будут впасть в депрессию и сдаться на милость победителя, увидев в Сети победные украинские реляции.
Начать наступление командование ВСУ может в любой момент, и для этого даже не обязательно иметь все предназначенные для этого силы. Насыщение группировки резервами и ресурсами может производиться уже в процессе. Это требует от находящихся в обороне российских сил постоянной бдительности и готовности отразить удар в условиях любого информационного шума.