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Завернутую в пакет человеческую ногу нашли в Выборге

Происшествия
Завернутую в пакет человеческую ногу нашли в Выборге

Человеческая нога завернутая в пакет была обнаружена в городе Выборг Ленинградской области. В настоящий момент выясняется, кому она принадлежала. Об этом сообщил региональный СУСК.

Нога была завернута в черный пакет, который обнаружили у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. На данный момент предполагается, что она принадлежала мужчине.

«Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая», — сообщает СУСК.

Ранее в Елизаветинскую больницу Петербурга поступила 28-летняя пациентка с откушенным носом. Сообщается, что инцидент произошел во время «игры».
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