Российский гимнаст Артур Далалоян отказался от предложения перейти в сборную Армении

Российский гимнаст Артур Далалоян отклонил предложение сменить спортивное гражданство на армянское, передает РИА Новости слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко. Она подчеркнула, что это решение «вполне естественно и закономерно».
Далалояну поступило сообщение не через федерацию или министерство, а ему лично, подчеркнула Родионенко. Гимнаст отвергнул предложение перейти в сборную Армении.
Родионенко также сказала, что в тренерском штабе ждут, что и другим спортсменам будут поступать предложения о переходе в другие сборные. При этом она уверена, что никто не примет такие приглашения.
Ранее Валентина Родионенко заявила, что чемпионат Европы без российских гимнастов потерял зрелищность и достойную конкуренцию, передает слова тренера RT.