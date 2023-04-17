Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: Семьи погибших при пожаре в Лабытнанги получат по миллиону рублей

Также Артюхов обсудил меры по безопасности, которые нужно предпринять в майские праздники. В Салехарде и Надыме будет усилено наблюдение с камер, а также выставлено больше охраны и детекторов паров взрывчатых веществ. Охраной общественного порядка в 9 мая будут заниматься сотрудники МВД (около 1,5 тыс. человек), Росгвардии (100 человек), добровольческих дружин.