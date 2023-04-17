Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: Семьи погибших при пожаре в Лабытнанги получат по миллиону рублей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился, чтобы родным погибших при недавнем пожаре в Лабытнанги выплатили по миллиону рублей из окружного резервного фонда. Пострадавшим же должны оказать необходимую помощь. Об этом сообщает «Север-пресс».
«Трагический случай в Лабытнанги — это очень серьезный звонок нам всем, что необходимы дополнительные меры. Рано делать выводы о причинах пожара, их установят специалисты. Но, учитывая грядущие праздники, мы должны не допускать, чтобы вблизи жилых домов разводили открытый огонь, костры, ставили мангалы», — подчеркнул Дмитрий Артюхов на собрании антитеррористической комиссии.
Также Артюхов обсудил меры по безопасности, которые нужно предпринять в майские праздники. В Салехарде и Надыме будет усилено наблюдение с камер, а также выставлено больше охраны и детекторов паров взрывчатых веществ. Охраной общественного порядка в 9 мая будут заниматься сотрудники МВД (около 1,5 тыс. человек), Росгвардии (100 человек), добровольческих дружин.
Ранее неравнодушные жители Лабытнанги оказали погорельцам в ЯНАО посильную помощь.