Разведка Нидерландов обвинила Китай в угрозе экономике страны

Китай является главной угрозой экономической безопасности Нидерландов, заявили в Службе общей разведки и безопасности страны (AIVD). В службе отметили, что Китай «активно ищет опыт в других странах».
Согласно отчету ведомства, КНР хочет выглядеть ценным экономическим партнером Запада, но при этом занимается промышленным шпионажем. Компании и госслужбы Нидерландов периодически страдают от кибератак со стороны Китая, утверждают разведчики.
«Страна (Китай. — Прим. ред.) хочет быть самодостаточной и технологически независимой от зарубежных стран <...> Это требует сильного экономического роста и развития высококачественных технологий. Китай активно ищет такие знания и опыт в других странах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте AIVD.
Ранее польские власти заявили о кибератаках российских спецслужб на дипломатические представительства стран НАТО, Евросоюза и Африки.