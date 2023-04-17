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В Якутии у самолета L-410 при посадке сломалась стойка шасси

Происшествия
В Якутии у самолета L-410 при посадке сломалась стойка шасси

Чрезвычайный случай произошел с самолетом L-410 в Якутии. При посадке у него сломалась стойка шасси. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Известно, что воздушное судно производило учебно-тренировочный полет из аэропорта Маган. При взлете произошел надлом передней стойки шасси.

В момент аварии на борту находились пять членов экипажа, никто из них не пострадал.Следственный комитет в настоящий момент проводит проверку по факту происшествия.

Ранее самолет, летевший по направлению Новосибирск-Владивосток, совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за тумана.
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